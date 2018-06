Luis Miguel podría haberse reunido con su padre

EL UNIVERSAL.-

Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel, narró en una entrevista con Ventaneando en 2004 el momento en que el cantante y su hermano Alejandro Basteri visitaron en España a su papá Luis Rey cuando ya estaba a punto de morir.

“Se hincaron los dos (hijos) y lloraron. Luis yo creo que sentía, porque los que están en coma me entero que sienten, entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis y a las dos horas murió”.

Mario Vicente también reveló que una sobredosis fue la verdadera causa de la muerte de su hermano Luis Rey, ocurrida el 9 de diciembre de 1992.

“A mí el doctor me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre y barbitúricos, por lo que le dije a mi sobrino que le hiciéramos la autopsia, pero mi sobrino me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse a Brasil”.

Agregó que al día siguiente se informó que la causa había sido una hipoxia (estado de deficiencia de oxígeno en la sangre).

Sobre el respeto que Luis Miguel le tenía a su padre, Mario Vicente aseguró que el cantante respetaba mucho a Luis Rey “para él era algo grande; su padre sí le gritaba y lo ponía en ridículo en cualquier parte”, narró.