Luchará Toledo por ser comisario

Tiene Cócorit muchas necesidades, dice el comerciante

Fabiola Navarro

Francisco Toledo Fuentes, de 33 años de edad y de oficio comerciante, está interesado en ser comisario de Cócorit, para trabajar en beneficio de sus habitantes y su desarrollo.

Dijo que el pueblo y sus delegaciones tienen necesidades de servicios básicos, como alumbrado público, bacheo, saneamiento, entre otras, que es prioridad gestionar por parte de quien se designe como comisario.

“Siempre he gestionado apoyos para la gente, como descuentos en los cobros de agua, infracciones, expedición de actas. Siempre he estado al pendiente y ahorita tengo gestiones que me solicitaron, por ejemplo el alumbrado público, limpieza del panteón y raspado de calles”, expuso.

Destacó que si se busca que Cócorit sea pueblo mágico, se requiere de un amplio trabajo en la comunidad en cuanto a servicios públicos, empezando con la limpieza, además de la preservación de su cultura e inmuebles que para los cocoreños tienen un valor histórico.

“Por el contrario, debemos protegerlos, cuidarlos y engrandecerlos, no destruirlos. Si se quiere que sea pueblo mágico se necesita invertirle. Actualmente está tirado”, puntualizó.