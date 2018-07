Lucero vuelve con nueva electricidad

EL UNIVERSAL.-

En una industria que parece exigirle cada vez más a los artistas, Lucero supo encontrar la fórmula para renovarse y no morir en el intento.

Mientras muchas personas la recuerdan como aquella chica adolescente de cabello alborotado actuando en películas y cantando al lado de Luis Miguel, otros la ubican con sus papeles en diversas telenovelas, como cuando hizo tres personajes en “Lazos de amor” y se volvió uno de los personajes más queridos y odiados en México gracias a su interpretación de María Paula.

“La novia de América” no ha tenido miedo de atreverse a hacer cosas nuevas, como la conducción, papel que hizo frente al programa “Yo soy el artista” años atrás.

Sin embargo, la faceta que más ha logrado conectar con el público es la de cantante.

Lucero ha buscado en más de una ocasión renovar su sonido, su estilo y asumir otros papeles, como el de madre que, afirma, la llena de satisfacciones.

“Ser mamá de adolescentes no me dificulta, me divierte, me ocupa y me entretiene porque son buenos chavos. Afortunadamente mis hijos y yo tenemos mucha empatía y no he sentido aún el problema de la pubertad que muchas mamás tienen. No puedo decir que todo es miel sobre hojuelas pero espero que todo funcione bien”.

Si algo ha sabido conservar con el paso del tiempo es su chispa, su sonrisa inigualable que hace que todo aquel que esté con ella quiera sonreír a su lado.

Con ese mismo carisma, Lucero lanzó hace unos meses el disco Más enamorada con banda, un género en el que, subrayó, le gustaría posicionarse. “Estoy súper contenta con el disco, me gustan mucho las canciones, la producción, el sonido, la selección de temas en cuanto a letras y el balance que tiene”.

La intérprete de “Electricidad” y “Vete con ella” se prepara para hacer un repaso de su carrera en el Coloso de Reforma este 6 de julio, donde desea que tanto los fans que la han acompañado desde sus inicios hasta los más actuales, disfruten a su lado.