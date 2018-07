Lucero habla bien sobre su divorcio

EL UNIVERSAL.-

El 18 de enero de 1997 Lucero y Manuel Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en México. Su enlace matrimonial fue televisado bajo la conducción de Silvia Pinal.

Sin embargo, el amor se acabó y el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció, mediante un comunicado de prensa, su separación.

A siete años del triste episodio, la intérprete abrió su corazón en el programa “El Gordo y La Flaca” y contó lo difícil que fue divorciarse.

“Un divorcio es un fracaso, es algo que no sucede… que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, nos admiramos, nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento, entonces no hay pelea”, dijo.