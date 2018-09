Lucen vías destrozadas

Parque Industrial también sufre los estragos del exceso de agua

Por: Fabiola Navarro

Las lluvias terminaron de destrozar las calles del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) y así se pudo constatar durante un recorrido realizado por Diario del Yaqui.

Las vialidades tienen daños considerables, a excepción del bulevar Las Torres, que casi está por concluir, sólo falta en algunos tramos la construcción de las banquetas.

Una de las calles más afectadas es la Tornos, donde los hoyos son de grandes dimensiones y resultan peligrosos; además, aún permanece el agua de la lluvia estancada.

Los automovilistas difícilmente pueden transitar por esa arteria, al igual que por la Circuito Interior y la Talleres, que en algunos tramos ya no tiene baches, sino zanjas.

En la Circuito del Parque esquina con Talleres, un poste de madera está a punto de caer debido a los golpes que ha recibido de automovilistas que tratan de esquivar los huecos.

Además, hay calles que no cuentan con alumbrado público desde hace meses, según informó Javier Aguiar Meneses, represente en Ciudad Obregón de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), sin que hasta el momento haya denuncias por robos y otros delitos debido a la obscuridad.

Según han comentado autoridades municipales anteriores, así como los industriales, el deteriorado estado de la zona industrial no repercute en posibles nuevas inversiones.

En septiembre de 2017 comenzó la primera etapa de rehabilitación del Parque Industrial, con una inversión de 92 millones de pesos.

En enero del presente año arrancó el Programa Dompe por Dompe, para la reparación del bulevar Circunvalación, por parte del Ayuntamiento de Cajeme y los industriales.