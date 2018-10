Los mayos, yoremes y yoris

HISTORIAS DEL MAYO

Dr. Felipe Gutiérrez Millán

(Director del Hospital General de Navojoa)

Los mayos es uno de los grupos étnicos más representativos de Sonora y superan en número al resto de las etnias de nuestro Estado. Princi­palmente, se ubican a lo largo de las márgenes del Río Mayo, al sur de Sonora, aunque también habitan algunas regiones del norte de Sinaloa. Su dialecto es uno de los dos sobrevivientes de la lengua cahíta (el otro es el yaqui). Yoreme, la palabra que usan para referirse a sí mismos, sig­nifica “gente que honra la tradición”. Las demás personas son llamadas yori, “gente que traiciona la tradición”.

El papel de la naturaleza es considerado en sus ritos, danzas y cantos como proveedor de su mun­do y se expresa en el carácter que desempeñan sus danzantes en los bailes tradicionales de El Venado y El Pascola. En este mundo se canta a las flores, a las aves y a los venados. Las tradicio­nes de la Etnia Mayo se pueden apreciar en sus artesanías, rituales y festividades, como Semana Santa, el Día de San Juan y el Día de Muertos. Sus fiestas religiosas tienen una fuerte influencia de los jesuitas y se refleja en la veneración de la Santísima Trinidad, San Juan Bautista, San José y San Francisco.

Fue en 1533 cuando se dio el primer encuentro de los mayos con los conquistadores españoles durante la expedición de los capitanes Lázaro Cebreros y Diego de Alcaraz. En el año de 1614, el jesuita Pedro Méndez funda “Santa María de Navojohua”, que se le llamaba pueblo de misión porque su fundación la realizaban los misioneros, que podían ser franciscanos, dominicos, capuchi­nos o jesuitas, como en este caso.

El periódico “Acción”, que circulaba en la ciu­dad de Navojoa, en alusión a los miles de mayos que fueron incorporados a luchar en la Revolu­ción Mexicana, publicó con el título “La Raza” en su editorial del día 13 de septiembre de 1925 lo siguiente:

“Al iniciarse la industria de la carne de cañón indígena, hoy sigue siendo la mejor carne. Los indios nos distinguen de ellos con diversos nom­bres, según las regiones. Aquí nos llaman yoris; también nos dicen gente de razón. En todo el territorio nacional nos toleran, pero no nos aman, no forman parte con nosotros un cuerpo homo­géneo, no sólo no hay cooperación sino que hay antagonismo. Nosotros nos odiamos unos a los otros. Entre nosotros la traición es casi una cos­tumbre; en ellos es un crimen. Nosotros necesita­mos de legiones de médicos para salvarnos; ellos nacen a la intemperie y están connaturalizados con las inclemencias del tiempo. Nosotros no sabemos asociarnos ni con las más fuertes escri­turas; ellos comparten las ganancias en común. Ellos han tomado de nosotros los vicios; nosotros no hemos tomado ninguna de sus virtudes. Ellos nos deben el abandono, el olvido, su vida de rele­gados, de postergados, cuando no de explotados. Pero vamos, ¿qué es desde el punto de vista racial que necesita la república? ¿La desaparición abso­luta del indio, o su incorporación a nuestra raza que le domina y que él odia? La raza mestiza está herida de muerte en su sangre viciada por gérmenes destructores, y moralmente aniquilada por sus intolerancias: la intolerancia religiosa, la intolerancia política y, para el colmo de males, la intolerancia socialista. ¡Nuestra raza necesita renovarse para salvarse! ¿Cómo?… Sólo hay dos medios: la inmigración de razas poderosas por su sangre y la preponderancia de la raza india sobre la mestiza. Inmigración, indianismo, he ahí el (sic) síntesis de nuestros problemas de raza”.

Durante muchos años, el 12 de octubre fue lla­mado el Día de la Raza. El concepto fue acuñado en 1925 por José Vasconcelos y hacía referencia al sincretismo entre Europa y América. Sin em­bargo, no hay una quinta raza, como él mencio­naba; no existe la raza cósmica y, debido a que no somos homogéneos y existe una gran pluralidad, es más incluyente la designación de esa fecha como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

De esa conjugación de razas y culturas, de mayos, españoles, franceses, japoneses, chinos, alemanes, otomanos y otros, de yoremes y yoris, cada uno con sus propias costumbres y creencias, surgió nuestra actual sociedad donde se entremezclan tradiciones y surgen los rasgos socioculturales que caracterizan a los habitan­tes de la región del Mayo, jeewi, waribéchibo (sí, por eso).