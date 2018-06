Los machetes: ¿herramienta de trabajo o arma letal?

Fabiola Navarro

Los puede adquirir en cualquier ferretería, tienen un costo de entre 60 y 100 pesos y son utilizados como herramientas de trabajo para quienes laboran en el campo o en la jardinería; sin embargo, en los últimos años se ha convertido en el “arma predilecta” de los delincuentes.

Si bien es una herramienta de trabajo, en la actualidad el machete es utilizado por delincuentes que asaltan a mano armada y lesionan de gravedad o, incluso, matan a sus víctimas.

Y es que su venta no está prohibida ni regulada, cualquiera puede ir a una ferretería y comprar uno, ya que no es considerada un arma.

“Sin embargo, depende del vendedor. Éste debe tener un poco de criterio, porque los machetes, generalmente, son comprados por trabajadores del campo o por jardineros, por gente que se dedica a trabajar y no a delinquir. Obviamente, si vemos a un sujeto no solo de aspecto cholo, pero sí de apariencia sospechosa y bajo los influjos de alguna droga o alcohol, le negamos la venta”, comentó Ramsés Sauceda, conocido como el “Güero Ferretero”.

Pero también sirven para cometer desde robos, hasta los asesinatos más atroces. Y para prueba el infanticidio ocurrido en Huatabampo en contra de una niña de 11 años de edad, que fue degollada a manos de su tío el pasado 9 de mayo.

O el feminicidio en contra de Karen, quien presentó varias lesiones en el cuerpo, que le fueron ocasionadas por su pareja sentimental en el domicilio de la víctima que radicaba en el fraccionamiento Nueva Galicia, en Ciudad Obregón.

Imposible no mencionar el caso del enfermero Martín Pacheco que radicaba en Hermosillo y denunció ser víctima de asalto con machete por parte de sus agresores y días después de la denuncia pública fue asesinado de un machetazo en la yugular en mayo de 2017.

Son innumerables los casos en los que se cometen crímenes con esta arma, desde asaltos, hasta feminicidios.

En la colonia Alameda, Cócorit, son atroces los delitos que se han cometido con machete, desde casi cercenarle un pie a un estudiante a quien despojaron de sus tenis y de un teléfono celular, hasta el joven de 15 años que fue brutalmente asesinado a manos de un grupo de cholos.

EN AUMENTO LA INCIDENCIA

Según el comandante de Cruz Roja de Ciudad Obregón, José Luis Osegueda Osegueda, en los últimos cinco años han aumentado las atenciones de ambulancia por heridos con machete.

“Han incrementado considerablemente. Llegamos a atender hasta cinco lesionados por este tipo de arma, cuando anteriormente se daba uno al mes o dos. Cada vez son más graves: los hieren en la cabeza o en los brazos. Nos ha tocado ver extremidades mutiladas o, en el peor de los casos, que mueran”, expuso.

Por su parte el director del Hospital General de Ciudad Obregón (HGO), Luis Alberto Villanueva Egan, dijo que las defunciones que ahí registran son por arma de fuego, principalmente, y le sigue por arma blanca.

VÍCTIMAS QUE SOBREVIVIERON A ASALTOS CON MACHETE

Jesús Alfonso Leyva Cortez, vecino del fraccionamiento El Campanario, hace tres años fue víctima de un asalto a mano armada junto con su pequeña hija de entonces 11 años de edad. Se dirigían a la escuela de la menor, por la calzada Francisco Villanueva, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Entonces, nos salieron del dren tres sujetos con paliacates que les cubrían los rostros. No respetaron que yo trajera conmigo a una menor de edad, nos tumbaron de la bicicleta y en varias ocasiones me tiraron a dar con un machete y yo siempre tratando de proteger a mi niña. Ella se sujetaba de mi pierna y gritaba; yo me defendía de los ataques y finalmente se llevaron la bicicleta.

”Mi hija ya no quería salir, ni ir a la escuela. En las noches se despertaba asustada, llorando. Tuve que llevarla a terapia. Después, supe que esos mismos sujetos asaltaban y aterrorizaban a todos los vecinos de El Campanario, Las Haciendas y las colonias que están alrededor. Estuvieron así por un año y medio, más o menos”, narró para Diario del Yaqui.

Maira Lira Echeverría, vecina de la colonia Centro, también fue víctima de robo con asalto cuando se encontraba en una reunión con un grupo de amigos.

“Llegó un tipo y nos amagó con un machete. Nos despojó de lo que pudo, pero para eso nos obligó a tirarnos al suelo, no nos hirió, pero sí salimos lastimados. Fue el peor susto que me he dado en mi vida”, narró.

Michel Alexis Sánchez López, de 35 años de edad y herrero de oficio, fue también otra de las víctimas de la delincuencia, y las heridas provocadas por machete lo dejaron en silla de ruedas varios meses. En junio de 2017 le cambió la vida.

“Fuimos a una fiesta y llegaron unos tipos que no conocíamos, nos buscaron pleito, no les hicimos caso y nos siguieron agrediendo. Luego nos atacaron y a lo último me dieron un machetazo en un tobillo. No me pude parar, y cuando me llevaron al hospital me cortaron el pantalón, me dijeron que me hirieron con machete y que ni cuenta me había dado. Yo creía que me había roto el hueso.

”Duré cuatro meses en silla de ruedas, dos meses en muletas y apenas volví a caminar. Fue muy difícil no poderme parar, no trabajar para mantener a mis hijos. Todavía estoy en proceso de recuperación, me tienen que sacar unos tornillos, dos de peroné y otros dos en el tobillo”, lamentó.

LAS DETENCIONES DE MACHETEROS

Entre las detenciones que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cajeme realizan, se encuentran los llamados macheteros.

La controversia: ¿matar o no a uno de ellos?

En junio de 2017, el Gobierno de Sonora dio luz verde para que sus policías pudieran matar a macheteros, esto ante el incremento en la inseguridad según el fiscal general de Justicia, Rodolfo Montes de Oca. Sus palabras textuales fueron: “Deben saber los delincuentes que están portando armas prohibidas, que están circulando en la vía pública y serán inspeccionados por nuestros elementos; que al más mínimo amago o cuando desenfunden armas, nuestros agentes van a reaccionar en legítima defensa y lo más probable que va a suceder es que sean abatidos”.

Desde esa fecha y hasta el 12 de marzo, se habían dado muerte a 12 macheteros, la mayoría en Hermosillo, uno de ellos en presencia de su hija de ocho años de edad.

Por considerar que puede haber otras vías y que también pudiera presentarse abuso de poder, la Organización Ciudadana en Cajeme propuso ante el Congreso de la Unión, exhortar al Estado de Sonora a cesar los asesinatos contra quienes porten machetes. Así, la Cámara de Diputados de la 63 Legislatura pidió al Gobierno de Sonora respetar el derecho de presunción de inocencia y debido proceso.

Rosendo Arrayales Terán, líder de esa agrupación, dijo que en México no está prohibido el uso de la fuerza pública, sino los excesos, y en ese sentido existen innumerables denuncias por violaciones a los derechos humanos. “Nada nos garantiza que los asesinatos han sido en legítima defensa”.

En redes sociales inmediatamente hubo reacciones por el exhorto de la Cámara de Diputados al Gobierno de Sonora, ya que, según usuarios, estos delincuentes deben morir debido a que han proliferado bandas y pandillas armadas con machete en toda la Entidad.

Las agresiones por arma blanca, sea en riñas o en asaltos, continúan, y las víctimas se sienten desprotegidas al no poderse defender.