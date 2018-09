Lluvias, problemas heredados y nombramientos

Las lluvias dejaron una gran cantidad de daños, principalmente a la ciudad de Álamos, a comunidades como: Basiroa, San Vicente, Cuesta del Carrizal, Salado, Cazanate, Civirimora y algunas otras que requieren apoyo de la ciudadanía. Se necesitan alimentos no perecederos, medicamentos, agua, materiales para la construcción, pañales, etc. Las aportaciones se pueden hacer llegar a los centros de acopio instalados en la Plaza 5 de Mayo, DIF Municipal, así como en la oficina de enlace de la diputada federal Hildeliza González, por la calle Rincón #407, entre Allende y Rayón, Col. Centro. Pedir información al teléfono: 642-120-49-07. Se les agradecerán todos los apoyos para estas comunidades que de manera urgente lo están requiriendo, así como en todos los centros de acopio debidamente instalados.

El tema de todos los días y más ahora que hay cambio de autoridades es el gran problema heredado como son: los baches, alumbrado público, recolección de basura, etc. Ahora con las lluvias se incrementó, por lo que tienen un gran reto para buscar soluciones, porque los ataques de la oposición que realmente son los responsables de esta herencia ahora son los más acérrimos enemigos y que las 24 horas del día se llevan señalando para que la vaya mal a las nuevas autoridades, cuando ellos no pudieron con el paquete y más ahora que no van a poder acomodar a más de 3 mil desempleados en el Estado, del PRI y del PAN, que quedaron sin chamba por la pasada derrota electoral y lo peor que la mayoría no sabe hacer nada ¿Dónde los van a acomodar?

Urge el nombramiento del nuevo cronista de la ciudad, con el nuevo reglamento aprobado en la administración pasada es cuestión de lanzar la convocatoria para los que cumplan con los requisitos se inscriban y estos exponer su proyecto y cabildo tome la decisión correspondiente, se aprobó un reglamento respecto a las nomenclaturas que requieren de una aplicación inmediata y evitar la duplicación de nombres de algunas calles, también se requiere ponerle el nombre a los campos de futbol ya que existe una propuesta con más de 100 firmas de ciudadanos donde se hacen propuestas de nombres de reconocidos futbolistas como: Rubén Russo, Rigoberto Vásquez, Juan López, Manuel Castelo, Yamil Bisher, Jesús Gaytán, etc. Ojalá que no sea la próxima administración la que tome cartas en el asunto.

¿Y los 10 millones del estadio? (es que ya andan promoviendo la construcción de uno nuevo como prioridad)

¿Los informes de la Expo?

¿Los baños de las plazas de Álamos y Navojoa?

¿Los informes de los parquímetros?

