Lluvia causa estragos

Por: Oviel Sosa

Con la aparición de baches a causa de las lluvias, sobre todo del oriente, poniente y sur de la ciudad, los ciudadanos mostraron su molestia debido a que le afecta en su desplazamiento, a pie o en automóvil.

“Las calles están todas maltratadas y si llueve los baches se hacen más grandes o salen otros”, expresó un vecino de la colonia Ampliación Miravalle.

En la calle Mártires de Río Blanco, entre Valle de Cócorit y Paseo Miravalle, en la colonia Primero de Mayo, el agua se acumula.

En gran parte, los trabajos que se están realizando en la Obrero Mundial impiden que el líquido fluya y complica el acceso a las personas que se desplazan por esa zona.

“Tengo que pasar por la banqueta, porque por la calle no se puede”, comentó un motociclista que circulaba por dicho punto.

Otro sitio conflictivo es el cruce de las calles Paseo Miravalle y Paseo las Palmas, en la colonia Villa Fontana, donde la gente tiene que hacerlo a una velocidad moderada porque el camino es muy irregular y con los charcos que se forman no se perciben los hoyancos.

“La calle está llena de baches y con la lluvia no se aprecian, por lo que debes pasar con cuidado, porque si no, afectas tu carro”, comentó un automovilista.

En la esquina de las calles Humantla y Teapa, en la colonia Las Fuentes, los habitantes manifestaron que el agua se les mete a las casas, porque el nivel rebasa la banqueta.

Ese escenario se presentó con la lluvia de la noche del domingo, indicaron, y los residentes optaron por quitar la tapa de la alcantarilla de ese cruce para que el agua se desfogara más aprisa.

“Estamos en un hoyo, todo el agua viene a caer aquí, yo tuve que poner un costal con arena en la puerta porque el agua se estaba metiendo a mi casa”, expresó un vecino.

El mismo problema ocurrió en otras zonas de la ciudad donde el líquido causó estragos por las malas condiciones de las vialidades, como en la intersección de Saltillo y Chilpancingo, en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller (410), donde el agua se estaciona, lo que ha provocado que la base de un poste de concreto, propiedad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se esté fracturando y corre el riesgo de caer.

El panorama que se vive en Ciudad Obregón con las lluvias desnuda lo maltratado y deteriorado del pavimento y evidencia la mala calidad de los trabajos hechos a lo largo de los años, dijeron los vecinos.