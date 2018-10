“Llueven” sentencias judiciales

Por: Fabián Pérez

Ayer, el director jurídico del Ayuntamiento, Felipe Abel Merino Aragón, recibió la notificación de un juez para liquidar un adeudo con un proveedor por el orden los dos millones 900 mil pesos, más los intereses acumulados de tres años.

El funcionario municipal anticipó que existen sentencias en las que los jueces condenan al pago de cinco y seis por ciento mensual sobre las cantidades reclamadas, sin haber realizado pactos con el Gobierno anterior.

“La administración no pactó pagar intereses y en cambio los jueces si nos condenaron a ello. La ley señala que cuando no se pactan intereses, se pagará únicamente el interés legal que es aproximadamente el .75 por ciento mensual,” explicó.

Se revisarán, indicó, las sentencias del fallo y se verá si hubo un descuido por parte de los abogados defensores.

“No nos vamos a conformar con las cantidades que nos están reclamando, vamos a revisar muy bien que los precios de los productos no hayan sido inflados, pues tenemos experiencias de administraciones anteriores y de otros municipios”, refirió.

El jurídico aseveró que revisarán que los precios sean reales y a través de esto se lleguen a acuerdos con los proveedores.

“La administración va a negociar todas las deudas, no vamos a pagar los intereses que nos estén cobrando a capricho, incluso vamos a pagar el principal, pero no ahorita,” indicó.

Destacó que esta administración no se negará a pagar las deudas de las administraciones anteriores.