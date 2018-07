“Llueve” plomo en la Miravalle

Dos hermanos, hombre y mujer, fueron acribillados; él murió y ella está grave

Antonio Aragón Valenzuela

Sin control la violencia en Cajeme, pues ya suman siete las muertes violentas en lo que va de julio, con dos lesionados graves y tres “levantados”. Al momento ninguna autoridad policiaca ha frenado este problema, que se sigue agudizando.

HERMANOS RAFAGUEADOS

El viernes ocurrieron tres ataques armados con saldo de dos muertos y dos más gravemente lesionadas.

La última agresión ocurrió alrededor de las 23:25 horas del viernes en la colonia Miravalle, donde dos hermanos, hombre y mujer, fueron acribillados: él murió y ella resultó seriamente herida.

El fallecido es Miguel Eduardo C. R., quien quedó sin vida a un lado de un macetero, en calles Valle Tacupeto y Valle Imperial, mientras que su hermana, Liliana C. R., fue llevada a un hospital a bordo de un vehículo particular y su estado de salud es reportado como grave.

Ambos estaban por fuera de su casa cuando repentinamente llegó una pick up color oscuro y abrieron fuego contra ellos.

Inicialmente se escucharon unas detonaciones, pero luego rugieron más de calibre 40 y AK-47, según casquillos encontrados en el lugar.

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

Quienes fueron “levantados” y aún no aparecen son dos mujeres, madre e hija, y un hombre que fue privado de la libertad en Campeche y Náinari. Otro sujeto que fue lesionado quien resultó baleado en calle Durango, entre Hidalgo y Guerrero.