Llevará Luismi mariachi al “Canelo”

Porque la ocasión lo amerita y aprovechando que están en Las Vegas, Luis Miguel llevará mariachi a Saúl “El Canelo” Álvarez hoy sábado para su pelea con Gennady Golovkin.

“El Sol” coincidió otra vez con el boxeador en “la Ciudad del Pecado” como sucedió en mayo del año pasado.

Luismi ofreció dos conciertos en el hotel Caesars Palace, mientras que el originario de Guadalajara tendrá su gran pelea esta noche en el T-Mobile Arena.

“Estoy preparando una bomba, que ‘El Canelo’ entre a la pelea (ring del T-Mobile Arena) acompañado del mariachi de Luis Miguel, el Mariachi Vargas (de Tecalitlán) que ya está aquí en Las Vegas”, comentó el empresario Carlos Bremer, quien es uno de los principales patrocinadores del boxeador de 28 años y amigo cercano del cantante.

“Ya hablé con la gente del ‘Canelo”, estamos buscando espacio para ellos (los mariachis) porque lo que quiero es que salgan tocando a la hora de que aparezca ‘El Canelo’ en la arena”.

Aunque no está confirmado, es probable que en estos días Luismi se encuentre con el boxeador mexicano.

“Yo le pedí al ‘Canelo’ que recibiéramos a Luis Miguel y ‘El Canelo’ me dijo que para él Luis Miguel era alguien muy grande de México, que lo va apoyar en lo que él pudiera”, expresó El CEO y presidente del Consejo de Value Grupo Financiero.

Lo que sí es seguro es que “El Sol” tendrá entre el público de su concierto en el Caesars a sus amigos Miguel Alemán Magnani, impulsor y productor de Luis Miguel, La Serie, que transmitió Netflix, al papá de éste, Miguel Alemán Velasco, a Alejandro Soberón, director ejecutivo de CIE y a Bremer.

Bremer destacó que los conciertos de Luismi en Las Vegas causaron mucha expectativa y el precio de los boletos aumentó considerablemente en reventa.

“Los boletos que costaban 250 dólares ahorita se vendieron 10 veces más alto de su valor. Hay boletos en Internet que se venden hasta en 4 mil u 8 mil dólares”, aseguró Bremer.