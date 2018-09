Llevan apoyos para familias en B. Juárez

Familias de las comunidades de la Aceitunita, Paredoncito, y Paredón Colorado en Benito Juárez, que fueron afectadas por las intensas lluvias de la depresión tropical 19E los días 19, 20 y 21 de septiembre, recibieron apoyos de mano de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Fue en el Paredón Colorado donde se reunieron 600 familias que fueron atendidas con servicios médicos y se les entregaron despensas, agua purificada, colchonetas y kits de limpieza gestionados por la mandataria estatal, a través de Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

“Cuentan con nosotros, no están solos, aquí estamos vacunando, aquí está la Secretaría de Salud, aquí venimos a entregarles esto que requieren, que son apoyos del Fonden, como son las colchonetas, el agua para beber, kits de limpieza, cobijas y despensas”, expresó.

Ante cientos de familias, Claudia Pavlovich les pidió continúen atentos a las indicaciones de Protección Civil, ya que, a través de la aplicación “Sonora Protege”, desde un teléfono móvil, pueden ver cómo se van comportando las lluvias, eso ayudó mucho a tomar precauciones en las pasadas lluvias.

Reconoció el trabajo que cada una de las dependencias estatales y municipales han hecho para lograr restablecer, en la medida posible, a las comunidades afectadas.

“Ya estamos trabajando, los caminos ya se están abriendo para muchas comunidades que estaban incomunicadas, sobre todo en el Municipio de Álamos, en el Municipio de Guaymas; en muchos lugares ya se trabajó, aquí no hay otra más que trabajar”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich reconoció a elementos del Ejército y la Marina, quienes atendieron de manera oportuna a la población afectada con las pasadas lluvias y facilitaron la evacuación de mil 200 personas que lo requirieron.

Agradece Apoyo

Flora Lina Mungarro Garibay, presidenta municipal de Benito Juárez, agradeció a la gobernadora Pavlovich y a todo su equipo por apoyar a cientos de personas que en este momento requieren de ayuda para salir adelante.

“Agradecerle el valiosísimo apoyo que está haciendo en estos momentos. Yo creo que eso requiere el reconocimiento del pueblo, de los campos pesqueros que están por aquí, que requiere precisamente ese gran apoyo; tanto lo de salud, infraestructura, así como lo básico que está ahorita siendo necesario para estos pueblos, muchísimas gracias gobernadora y aquí está su pueblo, respondiendo”, reiteró.

Habitantes de las comunidades atendidas agradecieron el apoyo brindado, entre ellas, Nayeli Guadalupe y Aurora Paredes, ambas del Paredón Colorado, quienes, como cientos de familias del Municipio perdieron sus pertenencias en las pasadas lluvias.

“Le damos las gracias y que nos sigan echando la mano con más apoyos, porque, desgraciadamente no nos ha llegado apoyo y tenemos muchas necesidades”, dijo Nayeli Guadalupe.

“Me siento contenta, feliz porque toda mi comunidad está siendo ayudada, como ve, aquí está toda la gente y gracias a la gobernadora porque nos apoya”, agregó Aurora Paredes.