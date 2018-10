Llevan 78% de avance en aplicar vacuna VPH

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, invita a todos los derechohabientes a sumarse a los últimos días de la Tercera Semana Nacional de Salud, que culminará este 1 de Noviembre.

El jefe de Enfermeros de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 37 en Hermosillo, Julio César Ibarra Hernández, afirmó que en ocasiones se les han dado negativas para aplicar las vacunas, aunque el personal está debidamente identificado.

“A nivel estatal en lo que es la vacuna triple viral estamos con un 75 por ciento, virus del papiloma humano, 78 por ciento y la vacuna Sabin estamos en el 80 por ciento”, explicó.

En relación a su unidad, dijo que la aplicación de la triple viral presenta un avance del 96.5 por ciento, casi alcanzando la meta de mil 600 dosis, al sumar mil 544 personas a las que ya se les suministró la medicina.

El jefe de enfermos detalló que la aplicación del medicamento Sabin ha presentado un avance del 95.2 por ciento, es decir, de 11 mil 290 dosis asignadas a la UMF 37, se han aplicado 10 mil 747.

Al hablar de la vacuna del Virus del Papiloma Humano y correspondiente a esa Unidad del IMSS, afirmó que presenta un 90.6 por ciento de avance, ya que los padres de familia no autorizan que, a sus hijas, de quinto año o hasta 11 años de edad, se les aplique la vacuna.

“Es una vacuna muy importante y nos ayuda a prevenir el VPH, que es la puerta de entrada para el cáncer cervicouterino, lo que la convierte en un biológico muy importante, segura, que no tiene riesgos o complicaciones”, afirmó que en su zona se han aplicado mil 96, de mil 210 dosis disponibles y la meta mínima es aplicar el 95 por ciento.

Destacó Ibarra Hernández, que una de las tareas para cumplir todas las metas, ha sido el realizar visitas vespertinas a los domicilios, para encontrar a la familia completa e incluso se instalan en plazas públicas