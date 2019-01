Llenan Central y las carreteras

Van de regreso los paisanos al culminar periodo vacacional

Por: Alma Aguilar y Fabián Pérez

Lleno total registran las salidas de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna hacia los diferentes destinos por el término de las fiestas decembrinas, y se espera que siga así toda la semana, informó el encargado de la dependencia, Carlos Ibarra Bringas.

El administrador de la terminal de camiones explicó que prácticamente todos los carros están llenos, por lo que recomendó a los viajeros acercarse con tiempo para informarse si hay actualización de salidas o si logran encontrar cupo en alguna.

Se ha tenido un repunte de aproximadamente un 20 por ciento y se espera aumente de hasta un 40 por ciento para el fin de semana, por lo que se recomendó a quienes estén programando viajar, que adquieran sus boletos con tiempo para que no les cause atrasos.

“Es recomendable que el viajero acuda con tiempo a comprar su boleto; que no sea de último momento, porque correría el riesgo de quedarse sin viaje o no llegar a su destino a tiempo”, dijo.

Ibarra Bringas expuso que no ha habido ningún accidente ni robo en la rúa, ya que no hay registro de objetos perdidos en la terminal, ni incidentes qué pudieran lamentar.

RETORNAN CANSADOS Y GASTADOS

Desde la tarde de ayer inició el retorno de paisanos hacia sus lugares de residencia, luego de pasar las fiestas decembrinas con sus familiares en México.

Por la calle Ignacio Pesqueira se observaron algunas caravanas de vehículos que provenían del sur de Navojoa.

La mayoría de los connacionales procedentes distintas ciudades de Estados Unidos y también de zonas fronterizas, regresan a sus casas cansados, bailados y gastados.

Tan sólo ayer, se captó el momento en que un paisano amenazó con bajar de su unidad para reclamarle a una persona que se subió para limpiar el vidrio de los parabrisas.

El hombre, visiblemente molesto, alcanzó a abrir la puerta, pero inmediatamente el semáforo se puso en verde, entre las calles Morelos y Pesqueira, un punto donde se ha observado un aumento de personas que aprovechan para tratar de limpiar los cristales de los vehículos, principalmente de paisanos.

Jesús Osuna Nolasco, administrador de Caminos y Puentes Federales (Capufe), informó que el retorno más fuerte se empezará a observar a partir del viernes por la caseta de cobro “La Jaula”.

Recordó que por esta garita, ubicada al sur de Navojoa, tan sólo en tres días de diciembre cruzaron casi 50 mil vehículos, en su mayoría con placas de California y Baja California.