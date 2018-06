Llegan increíbles y muy fabulosos

Catorce años después de que vimos por primera vez en la pantalla grande a la familia “Increíble”, Disney y Pixar vuelven a deleitar con un filme épico, lleno de aventura y también de drama familiar.

La cinta está situada poco después del final de la primera parte, y cuenta cómo “Mr. Increíble” debe aprender a ser un padre responsable mientras su esposa salva el mundo.

Después los problemas hacen necesario que toda la familia de superhéroes se una para vencer a la nueva amenaza que tiene en mente destruir al mundo.

Las reacciones son completamente positivas, todos coinciden en que es tan buena o mejor que la primera, que es un placer visualmente y que la música de Michael Giacchino (“Coco”) es excelente. Parece que la larga espera valió la pena y ya se puede disfrutar en versión en español.

Para alegría de todo mundo, fue el mismo Guillermo Aponte, director de doblaje, quien confirmó el regreso de los actores de doblaje originales para el resto de los personajes principales; estamos hablando de Víctor Trujillo como “Bob Parr”, Consuelo Duval como “Helen Parr”, Leyla Rangel como “Violeta”, y Darío T. Pie como “Edna Moda”.

“Me dio mucho gusto encontrar esta película y la temática, porque me pude ver reflejado en una parte de mi vida y eso me ayudó mucho a hacer este personaje en estas circunstancias, me dio orgullo poder usar mi parte más sensible y más vulnerable sin tener pena”, señaló Trujillo en conferencia de prensa.