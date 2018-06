Llama Colson a frenar aTrump

Junto con la UNAM, piden al Gobierno de EU no más maltrato a niños

Mónica Miranda

El Colegio de Sonora (Colson) en conjunto con la Universidad Autónoma de México (UNAM) se sumó al llamado dirigido al Gobierno estadounidense para terminar con la violación a los derechos humanos de miles de niñas, niños y adolescentes de diferentes nacionalidades confinados en bodegas de MacAllen, Texas.

Pese al decreto firmado el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la separación de familias migrantes, la institución mostró su postura de rechazo ante estos hechos ocurridos en el transcurso de la semana.

Por escrito, el Colson aclaró que el decreto no elimina las acciones que conlleva la política de “cero tolerancia” ante la inmigración no documentada, como es el trato criminalizante y la falta de lugares dignos que garanticen la protección y cuidado de los menores no acompañados, o que son detenidos junto con sus padres, quienes tendrán que esperar un largo proceso para conocer su situación legal en el vecino país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, junto con instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se requiera al Gobierno de Estados Unidos para frenar la separación de los menores de sus familias.

“Como institución académica y de investigación sobre temas prioritarios que afectan a la sociedad, como son los procesos migratorios y de la niñez en esta situación, estamos convencidos de que la solución al paso de migrantes no documentados hacia Estados Unidos, no podrá lograrse vulnerando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, como ha sucedido en los últimos tiempos, y consideramos que aún estando con su familia, son víctimas de una política migratoria inhumana”, se lee.

El Colegio de Sonora expresa su total rechazo a las acciones tomadas por el Gobierno estadounidense y exige poner un alto a la violación de los tratados internacionales que defienden los derechos humanos de toda persona, así como a implementar medidas que garanticen la protección de las familias confinadas.