Livia Brito desea ser mamá

Muchas veces de la ficción a la vida real hay un sólo paso, y eso lo sabe muy bien Livia Brito, quien al igual que su personaje de “La Piloto” (segunda temporada), ella también desea ser mamá.

Y es que la bella actriz ha explorado la maternidad al personificar a “Yolanda”, y los deseos de ser madre se han despertado.

“Hay muchas mujeres que no quieren ser mamás, pero en mi caso siempre he soñado con serlo; tengo dos sobrinas hermosas a quienes amo y adoro, son la luz de mi vida, y cuando tenga mi bebé creo que el mundo se acabará y seré la mujer más feliz”, declaró.

Aunque ese sueño de vida, resaltó la cubana, tendrá que esperar algunos años, pues está llena de proyectos.

“No es cuando Dios quiera, porque sí lo quiero planear, pero todavía no, aún tengo muchos proyectos personales por cumplir. Los hijos tampoco te detienen y no son impedimento para seguir con tu carrera, pero les quiero dedicar tiempo, hacer una pausa en mi carrera y disfrutarlos, porque la infancia se va muy rápido”.