Listo el calendario del Apertura 2018

EL UNIVERSAL.-

La Liga MX dio a conocer el calendario del Apertura 2018, el cual comenzará el 20 de julio y dará fin el 16 de diciembre. En caso de que Chivas, conjunto que representará a la Concacaf en el Mundial de Clubes llegue a la pelea por el título, la final de vuelta cerraría el 29 de diciembre.

Se destaca el cambio de horario del América, quien pasa de jugar como local a las 21:00 horas a las 19:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula. Aquí te dejamos los partidos más importantes:

Inicio: Viernes 20 de julio / Fin: 16/29 de diciembre

Chivas vs Cruz Azul Sábado 28 de julio 21:00 Estadio Akron

Atlas vs Chivas Viernes 24 de agosto 21:00 Estadio Jalisco

América vs Pumas Sábado 25 de agosto 19:00 Estadio Azteca

Tigres vs Monterrey Sábado 22 de agosto 19:00 Estadio Universitario

América vs Chivas Domingo 30 de septiembre 18:00 Estadio Azteca

Pumas vs Cruz Azul Domingo 4 de noviembre 12:00 Estadio Olímpico Universitario

La liguilla comenzaría el 29 de noviembre con la ida de los Cuartos de Final.