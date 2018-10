Liebres del Cobach mantiene el invicto

Por: Javier Vázquez

Se jugó la segunda jornada de la temporada que promueve la Asociación Estudiantil de Futbol Americano y Flag del Estado de Sonora, en donde las Liebres del Colegio de Bachilleres Navojoa, tenían una visita peligrosa ante Delfines de Guaymas.

El encuentro se desarrolló en la unidad deportiva de este bello puerto, en donde los preparatorianos pese a ganar en su primera salida, llegaban como unas víctimas fáciles ante los Delfines, quienes cayeron en un ajustado marcador en su primer encuentro ante Celtas Hermosillo.

Las acciones iniciaron con toma y daca para ambos lados, tackleadas fuertes por parte de ambas defensivas, pero fue la ofensiva de Liebres que respondió al término del primer cuarto con una corrida de 4 yardas de Alfredo Lara y con conversión buena de Juan Ortiz para poner el 8 por 0.

Pero no pasaron tres minutos en el reloj cuando el equipo de casa respondió con un pase y falló la conversión para el 8 por 6.

Antes de irse al descanso de nueva cuenta Guaymas hizo sonar los tambores y con un gol de campo de 30 yardas, puso el 9 por 8 y se fueron al descanso.

En la segunda mitad, en el kick off de salida, Delfines cometería el error que los hundió por completo en el encuentro, quisieron sorprender con una patada corta, pero los sorprendidos fueron ellos y dejaron con una excelente posición de campo al cuadro visitante, para que de nueva cuenta Alfredo Lara pusiera el 16-9 y con esto empezará a funcionar el equipo visitante.

Después de recibir esta anotación, el cuadro de Delfines cayó en un bache, situación que los visitantes aprovecharon con anotación y conversión de Juan Ortiz para el 24-9.

Las cosas no se quedaron así, Delfines estaban desesperados por regresar al encuentro pero Alan Rivera interceptó el ovoide para dejarlo en la yarda 20 del equipo contrario y en una corrida más que sensacional de Miguel Mayorga quien dejó a varios rivales viendo el polvo puso el marcador 30-9 y con esto el festejo de las Liebres quien ya se hacían victoriosos en el emparrillado.

Al momento de patear el kick off, Delfines agarró el ovoide en la yarda 30 de su territorio y como un auto veloz, el jugador burló a varios contrincantes para llegar a la zona prometida y haciendo buena la conversión puso el marcador 30-17.

Las cosas se tomaron con calma, Liebres esperaba que el reloj llegara a su fin, pero de nueva cuenta Miguel Mayorga se subió a la motocicleta y no paró hasta las diagonales ante la euforia de los visitantes para cerrar el marcador 36-17 a favor de Liebres del Cobach, Navojoa.