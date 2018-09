Libran candente pesaje

Así o más encendidos. El pleito de hoy por la noche entre “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin llegará ardiendo tras el enfrentamiento que tuvieron ayer tarde en la ceremonia de pesaje que se realizó en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ambos peleadores no se habían visto frente a frente desde febrero pasado y mirándose de cerca se calentaron.

Previo a eso, el tapatío había subido a la báscula para dar 159.4 lb, mientras que el kazajo registró 159.6, ambos por debajo de las 160 reglamentarias.

Después se prepararon para posar para las cámaras cara a cara. El “Canelo” llegó y le colocó la frente a Golovkin en el rostro. Los dos se hicieron de palabras y entonces se metieron las esquinas para evitar golpes.

Pero el conato no quedó ahí, pues José y Eddy Reynoso comenzaron a gritarle de todo a la esquina de “GGG”.

Entonces, Saúl comenzó a hacer movimientos de sombra simulando golpear al enemigo mientras que el kazajo se retiraba por la parte de atrás del escenario, mientras saludaba a sus seguidores.

Los dimes y diretes que han tenido desde hace meses ambos equipos siguieron hasta el día del pesaje, y la promotora del evento y el equipo de Saúl hicieron un coraje previo a que subieran ambos a la báscula.

Por contrato, se acordó que primero subiría Golovkin y después “Canelo”, pero el anunciador oficial le dio primero pie al mexicano y ahí vinieron los reclamos. El mexicano no pasó a la báscula y obligó a que GGG pasara primero.

“Canelo” buscará destronar a “GGG”, que posee los cetros medianos del CMB y AMB.