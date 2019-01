Ley no es pareja por vehículos “chocolate”

Francisco Minjares

Permitir que los vehículos de procedencia extranjera circulen por todo el territorio sonorense, significaría que la ley no se aplique pareja para todos los ciudadanos del Estado y no se ha querido solucionar este problema, por el costo político que traería, afirmó el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga del Valle del Yaqui, Regino Angulo Sánchez.

El líder transportista dijo que los trabajadores del gremio, al igual que los demás automovilistas, deben pagar placas, licencias, permisos y otros documentos, así como un seguro de daños por hasta dos millones de pesos, y en caso de que tengan un accidente con un vehículo de procedencia extranjera, no tienen ninguna garantía, por lo que debe ser algo que se regule para que la ley sea pareja para todos los sonorenses.

“La ley no es pareja, si lo vemos así. Se están haciendo excepciones para que haya sonorenses que no la cumplan, que puedan circular y eso es algo grave”, manifestó, luego que se introdujera una solicitud para que los vehículos de procedencia “chuecos” puedan circular por todo el Estado.

Agregó que esto es algo que se tiene que solucionar, ya que puede traer más problemas y, sobre todo, se tiene que respetar el estado de derecho, ya que se está exigiendo a unos que cumplan con todos sus requisitos fiscales y éstos no lo hacen.

Angulo Sánchez dijo que, si no se resuelve esto, se está incumpliendo con las normatividades de tránsito, por lo que se tiene que tomar en serio y dar una respuesta definitiva, puntualizó.