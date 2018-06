Levantan, golpean y amenazan a militar

AGENCIAS.-

El ex oficial de Operaciones Especiales de la Policía Militar, Oswaldo Ortega, señaló que ha sido víctima de varias agresiones por hablar con el periodista Steve Fisher sobre el papel de las Fuerzas Armadas de México en el combate a la delincuencia organizada.

“La última vez me ‘levantaron’, me dieron de manazos, me hicieron hablar, me dijeron que para qué quería hablar con Fisher”, contó en entrevista para #AristeguiEnvivo.

El lunes, “Los Angeles Times” publicó un reportaje en el que narra cómo en 2009, el rifle de Ortega falló y provocó que se disparara en el pie izquierdo.

“Todavía seguí activo, como si estuviera normal, sufrí maltrato de un coronel, de un comandante de mi batallón; sufrí maltrato psicológico, no me dejaba salir… Me decía eres un inútil, no sirves ya para nada“, dijo.

Recordó que tras amputarle la pierna, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no le pagó su prótesis ni la indemnización que le correspondía.

“La Defensa dice que apoya al personal, pero no nos dan apoyo de nada, somos como desecho para ellos, sirves en el momento y ya después de que no les sirves te desechan, somos material de uso nada más.

“El combate al narcotráfico es una experiencia inigualable, pero muy riesgosa por el hecho de que la Defensa no nos daba material de apoyo, nos daba chalecos y ya estaban rotos y usados, armamento inservible que en el momento en que se llega a caer una pieza ya no sirve”.

Ante su situación, Ortega buscó a los medios de comunicación para pedir apoyo.

“A partir de esa fecha, de que el señor Fisher se pone en contacto conmigo, empiezan cuestiones de intimidamiento (sic), ‘no te comuniques con ellos’. Primero hablando, después ya fueron más agresivos”, comentó.

Incluso, recordó que a principios de este año lo privaron de su libertad por unas horas.

“Tenía una cita con el señor Steve Fisher para platicarle otras cuestiones que yo sé. A dos o tres cuadras de mi casa me ‘levantaron’ y me dieron una vuelta, desde el medio día hasta las ocho de la noche me soltaron… Me ‘levantaron’ y me dijeron ‘tú crees que el señor Steve va a poder’, no sé qué piensan ellos que yo iba a hablar”, añadió.

El ex militar afirmó que no presentó ninguna denuncia por las agresiones, ya que no confía en la justicia mexicana.