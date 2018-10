Leo Valenzuela aporta su experiencia

Por: Antonio Saba

Para Leo Valenzuela es un reto formar parte del cuerpo técnico de los Yaquis de Ciudad Obregón, para la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El ex pelotero se convirtió en un icono en la década de los 70, 80 y 90.

El obregonense señaló que se hicieron buenas contrataciones para la presente campaña.

“El cuadro está bien reforzado, los muchachos que llegaron a fortalecer las filas tuvieron buenas actuaciones en los juegos de exhibición. Y me siento muy feliz de regresar a casa”, expresó.

Consciente de los objetivos que se tienen que alcanzar, Leo Valenzuela señaló que lucharán en cada compromiso para llegar a los playoffs.

“La organización está en un proceso para conseguir resultados positivos y se está trabajando para estar en la postemporada”, manifestó.

Para potencializar las fortalezas de los elementos jóvenes, Leo Valenzuela, junto a todo el cuerpo técnico motivan y aconsejan a los peloteros.

“Se habla con ellos para que no dejen de trabajar y entre más oportunidades tengan en los juegos, se volverán más fuertes”, finalizó.