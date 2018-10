Le “vale” señal de alto y se lleva una vagoneta

El camión de trabajadores de una maquiladora en Navojoa se pasó la señal de tránsito y se arrolló un vehículo; no hubo heridos

Por no respetar el alto de cortesía colocado en el cruce de No Reelección y Morelos, un camión de pasajeros de la empresa Yazaki chocó con un automóvil particular.

El hecho fue registrado a las 06:38 horas de ayer, en la citada intersección en la colonia Reforma, en la esquina del Palacio Municipal.

En el accidente no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales estimados en alrededor de cinco mil pesos.

Según datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando la unidad, tipo ómnibus, se desplazaba de poniente a oriente sobre la Morelos.

Al llegar al cruce con la No Reelección, el chofer no realizó el alto de cortesía correspondiente, lo que ocasionó que le cortara la libre circulación a una vagoneta que se desplazaba en dirección norte a sur, sobre la No Reelección.

Debido a la imprudencia, el camión impactó de frente contra el costado derecho de la vagoneta.

Al lugar se abocaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos para realizar las diligencias de ley.