Laura Pausini llega a Cuba para cantar

Tras esperar 25 años

EL UNIVERSAL.-

Para Laura Pausini los cantantes tienen poco que ver con la política. Desafortunadamente, la política de algunos países suele abrir o cerrar puertas para que los artistas puedan llevar su música.

Así le pasó en Cuba. Desde 1993 intentó cantar en este país por una razón muy especial: las primeras cartas de felicitación que recibió de manera internacional llegaron de ahí. Desde entonces intentó llevar su música, sin éxito. Retomó el esfuerzo año con año desde 2005 a través de la empresa que organiza sus giras mundiales, pero el embargo le negaba la entrada.

“No podíamos llegar a un acuerdo y firmar el contrato final. No sólo pasa con Cuba, hace muchos muchos años que no voy a Venezuela, a Colombia y sinceramente me gustaría ir pero es complicado”.

Afortunadamente, ahora su primera oportunidad para cantar en Cuba será este 26 de junio gracias a la invitación de Gente de Zona, con quien hizo un dueto de la canción “Nadie ha dicho”.

“Quiero cantar por aquellas personas que me abrieron un mundo en el pueblito donde nací. Yo no soy una chica de ciudad, soy una chica del campo, imagínate, tener éxito en Italia a los 18 años ya fue una cosa gigante, pero cuando llegaron las primeras cartas yo no sabía ni leerlas en español. Me acuerdo que pedí a uno de mis maestros de la escuela si me ayudaba a traducirlas. Yo quiero cantarles porque es lo máximo que puedo dar. Lo que puedo devolver es con la voz”, dijo.

Además, se dijo sorprendida por la colaboración que logró con Gente de Zona en “Nadie ha dicho”, pues la canción ya estaba hecha cuando ellos decidieron sumarle.

“Los duetos normalmente se hacen cuando una canción está completa y los dos cantan el mismo tema.