Las trillas de cártamo y el rescate al campo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos buen inicio de semana este lunes 25 de junio. Un día como hoy, de 1876, en Estados Unidos el Ejército es derrotado por los indios sioux (batalla de Little Bighorn) y en 1946 se publica el “Diario de Ana Frank”, de una niña judía asesinada por los nazis……

Y entrando de lleno con el comentario, después de la lluvia se retomó la cosecha del cártamo, en la que se tiene buen rendimiento, por lo que ese cultivo es una muy buena alternativa de siembra para el próximo ciclo, sobre todo con los problemas de sequía, pero será necesario que se definan con tiempo los apoyos e ingresos, aunque ya se tiene publicado en el Diario Oficial de la Federación un monto de poco más de ocho mil 400 pesos por tonelada para la oleaginosa, pero ese ingreso es para este ciclo 2017-2018, desconociéndose si se mantendrá para el 2018-2019, pero líderes de productores, como Abel Castro Grijalva, ya dijeron que el cártamo requiere un apoyo adicional de tres mil pesos por hectárea para que sea rentable, de lo contrario no se logrará una buena siembra en la que se importan poco más de cinco millones de toneladas de oleaginosas que bien se pueden producir en nuestro país y en nuestra región, sobre todo si se logran apoyos e ingresos importantes, pero ya dijo Víctor Manuel Villalobos Arámbula que, de ganar Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República este próximo domingo, él será secretario de la Sagarpa y en entrevista, dijo que irá en rescate del campo e implementar una nueva política hacia el sector, por lo que veremos si las ideas se llevan a la práctica. Por cierto, comentó que todavía no renta ni compra casa en Ciudad Obregón, ya que dentro de sus ofrecimientos prometió que en Cajeme se ubicarán las oficinas de la Sagarpa, situación que dudamos, pero el prometer no empobrece, dicen un viejo refrán. También prometió no depender tanto de las importaciones de granos básicos, dentro del Foro Agrícola que se llevó a cabo en la palapa del Distrito de Riego, que muy amablemente prestó el Consejo de Administración que encabeza Antonio Fornés Gastélum para la realización de este evento, que les quedó grande a los organizadores, ya que la palapa no se llenó, pero sí vimos a algunos líderes importantes, como el mismo presidente de la AAVYAC, Humberto Castillo Zaragoza; Aquiles Souque Brito, de los fondos de aseguramiento; Juan Pablo Mendoza, de los lecheros; don Atanasio Holguín, ex presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY); Miguel Encinas Ruiz y otros más que se dejaron ver en este evento, que más bien parecía un acto político por parte de los organizadores en vez de un foro agropecuario, donde surgieron muy buenas propuestas por parte de quienes tomaron el micrófono. Todas las intervenciones fueron muy buenas, sobre todo la del consejero de la AAVYAC, Víctor Manuel Avilés Ortega, quien comentó la necesidad de la actualización de los ingresos objetivos por ciclos agrícolas, ya que pasan años y no se modifican y los costos de producción siguen subiendo y eso mismo pasa con los salarios y los precios de los productos cada vez son más caros, aunque nosotros no recibimos ningún subsidio del Gobierno. Veremos qué pasa después del próximo domingo, cuando se realicen las elecciones. Con esto nos despedimos, reiterándoles que tengan excelente semana.