Lamentan salida de Valdeomillos de la Selección Nacional

Por: Joel Luna

Para Israel Gutiérrez centro titular de los 12 guerreros y de Halcones de Ciudad Obregón en Cibacopa, la sorpresiva salida de Sergio Valdeomillos como coach de la selección nacional es lamentable.

“No sé los motivos y la verdad eso no es lo mío, yo me dedico a jugar y esa es mi función, a Valdeomillos le tengo mucho aprecio él fue el que me llevó a Selección Nacional aun cuando no era profesional me llevó al Mundial, le tengo mucho agradecimiento”.

Con esta decisión a esperar el llamado a la Selección y saber qué va pasar ahora que no está Valdeomillos.

La Conade en un comunicado anunció que el coach español dejaba de ser parte de los 12 guerreros y que le agradecían su entrega y dedicación, sin dar a conocer los verdaderos motivos de su separación.

En cuanto a su permanencia en Halcones, es inminente su salida antes de arrancar postemporada, también lamenta dejar a la escuadra en estas instancias pero su trato cuando llegó fue que si la Selección Nacional lo requiera tendría que reportar. En Ciudad Obregón los aficionados me han tratado muy bien, pero la directiva tendrá que traer un sustituto que haga el trabajo, si la escuadra sigue avanzando y yo me desocupo de la Selección con mucho gusto reporto y aporto lo que sé hacer en la cancha, sería sensacional conseguir el bicampeonato con Halcones