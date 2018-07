La visita de Baltazar Hinojosa

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos buen inicio de semana hoy lunes dos de julio. Un día como hoy de 1915 fallece el ex presidente de México, Porfirio Díaz, en 1928 en Reino Unido un decreto concede el voto sin restricciones a las mujeres; en 1934, es elegido por mayoría como presidente de México, Lázaro Cárdenas, y en 1964 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson signa la Ley de Derechos Civiles, proscribiendo así la segregación racial en escuelas, lugares de trabajo y en cualquier otra instalación pública.…Y entrando de lleno con nuestro comentario, por fin se llevó a cabo la tan anunciada y esperada visita del Secretario de Agricultura a Sonora, Baltazar Hinojosa Ochoa, quien trajo buenas noticias para los productores, como fue el caso del anuncio de la publicación de las coberturas de precios anticipadas para los próximos días y con fecha hasta julio del 2019, lo que permitirá que el productor logre mejores precios a sus cosechas. Ahora veremos si realmente se acata a ese compromiso, sobre todo recordando que a Hinojosa Ochoa le quedan pocos meses como Secretario de la Sagarpa. Un compromiso más asumido, fue lo referente a las tarjetas del diésel, las cuales se reactivaran en los próximos meses y qué decir de los 2.3 millones de pesos que anunció para los amigos del Pieaes, cuyo presidente, Rodolfo Elías Rodríguez Flores, agradeció al Secretario ese apoyo para proyectos dentro del componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola de la Sagarpa. La bolsa de recursos comprende 440 mil pesos para el programa de Huerto Frutícola Demostrativo de Validación y Transferencia de Tecnología del Sur de Sonora; 400 mil, para el Programa de Innovación Validación y Transferencia de Tecnología Para Frijol; 360 mil, para Generación y Transferencia de Tecnología, Para la Producción Orgánica de Girasol, Cártamo, Soya y Trigo en el Sur de Sonora. Como se ve, al Pieaes le fue muy bien. Fue una visita que estaba programada a las 12:30 horas e inició dos horas después, por lo que más de uno pasaron y pasamos un apetencia de los mil demonios, pero para muchos valió la pena, como lo dijo el mismo Abel Castro Grijalva, quien casi le besaba los pies al Secretario por sus finas atenciones y por hablarle a la gente de frente, aunque no faltó quien dijera que el funcionario federal no dijo nada de los apoyos que están pendientes para cultivos de trigo, soya y cártamo de ciclos atrasados y de lo cual hay algunas organizaciones como la Alcano y Uspruss, entre otras, más que se les debe una buena lana…Y hablando de lanas, los amigos de los Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora que encabeza Juan Pablo Mendoza Molina, llevaron una reunión de trabajo en el puerto de Mazatlán, ya que en San Carlos no tienen las mismas facilidades para llevar este tipo de eventos, por ello se dirigieron a ese puerto para llevar un taller de actualización con funcionarios de Agroasemex y de la Secretaría de Hacienda con excelentes resultados según comentó el mismo Juan Pablo, quien dijo en lo cortito que se actualizarán e incorporan los fondos a la tecnología con el uso de drones y con la diversificación en el seguro agrícola, por lo que hoy no sólo asegurarán cultivos sino también maquinaria, vehículos de trabajo, granjas acuícolas y otros giros más que tengan que ver con el sector. Como se ve, fue una provechosa reunión que es una lástima que las divisas no se quedan en Sonora en este tipo de eventos, pero es que los hoteles en San Carlos no dan las facilidades para la realización del mismo y pretenden cobrar un ojo de la cara, por lo que resulta más barato realizarlos en Sinaloa que en San Carlos. Con esto nos despedimos reiterándoles que tengan una excelente y provechosa semana.