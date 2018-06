La vaquita y deuda de Oomapasc

La vaquita marina vuelve a perder una batalla.

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aplazó para 2019 una eventual declaratoria de “En Peligro” a las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California.

Ya en 2017 el Gobierno mexicano había pedido el retraso de esta medida porque dijo se haría responsable de mejorar la protección de este animalito que está el peligro de desaparecer del Golfo de California, de donde es una especie endémica.

Pues resulta que el Gobierno de nueva cuenta ha fallado,porque no ha sido capaz de proteger a la vaquita, que se queda atrapada en las redes de quienes capturan sin control alguno la totoaba, cuyo buche es muy apreciado en latitudes asiáticas.

Datos aportados por organismos científicos hacen ver que la población de totoaba ha disminuido en 95% desde que en 1942 comenzó su comercialización, considerada ilegal.

Y es que la ambición del ser humano es infinita, pues sabe bien que un kilo del buche de ese pez cuesta unos 60 mil dólares en el mercado asiático, mucho más cara que la cocaína, incluso.

Pero a pesar de la ilegalidad de ese comercio, las autoridades mexicanas solamente hacen como que trabajan en el caso, pero no se ven avances por ningún lado, porque el tráfico ilegal sigue su curso y las especies marinas en peligro de extinción son las que menos les importan.

Aunque desde 2016 el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita advirtió que sólo quedaban 30 ejemplares de esta especie, sucesos recientes hacen ver que al menos seis marsopas ya han muerto en diversas circunstancias.

En consecuencia, es urgente pasar del discurso a los hechos. Aunque se han presentado problemas sociales porque no se deja a los pescadores del Alto Golfo de California salir a la mar, es preciso convenir con ellos de una manera más clara y no solamente eliminando su fuente de ingreso.

“El Gobierno mexicano compró más tiempo para evitar actuar y salvar a las vaquitas. Al retrasar estas medidas de seguridad cruciales, la Unesco permite que el presidente Enrique Peña Nieto termine su mandato y se libre de salvar a esta especie”, dijeron los expertos.

La declaratoria de “En Peligro” para las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, permitiría a México acceder a recursos internacionales para conservación y contar con mayor colaboración de científicos a nivel mundial.

Pero eso, por lo visto, al Gobierno mexicano lo tiene sin cuidado.

