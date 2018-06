“La serie da una pésima imagen de las mujeres”

La periodista Claudia de Icaza asegura que el cantante se hace quedar como víctima

EL UNIVERSAL.-

Para la periodista Claudia de Icaza, la serie de Luis Miguel da una pésima imagen de las mujeres que formaron parte de su vida, incluyendo a la propia Marcela Basteri, madre del cantante, logrando que él sólo sea visto como la única víctima en esta historia.

“No hay una mujer ahí (en la serie), que se salve en la vida de Luis Miguel. Una le fue infiel, la periodista lo traicionó, en fin. Yo me pongo a pensar, no es posible que tu vida sea ‘yo fui víctima de todos’, porque estamos a nada de que termine la serie y no veo un equilibrio para que Luis Miguel no salga raspado. De yo fui víctima y no soy responsable de nada, eso no puede ser”.

Entre las cosas que la periodista asegura, fueron mal planteadas en esta historia, es el papel que Mariana Yazbek tuvo en la vida emocional del cantante, al igual de lo mal parada que deja a la madre de su hija Michelle, Stephanie Salas.

“Para mí fue un golpe en el estómago que la pusiera tan mal, y no nada más por Stephanie, porque yo nunca avalé el gran noviazgo con ella porque ni siquiera hay imágenes de ellos como novios, no hay, pero es la madre de su hija. Debió de ser un poco sutil, como yo lo fui en el libro (“Luis Miguel, el gran solitario”), para platicar cuál es el origen y la razón de la existencia de su hija, no tuvo corazón para pintarla de una manera terrible”.

Icaza considera que en la misma línea fue la aparición de Sasha Sökol, a quien la mostraron sólo como un adorno y una forma de publicidad para Luis Miguel, incluso le pareció fuerte y grotesco la forma en que mostraron cómo Marcela Basteri fue ofrecida a Arturo Durazo Moreno.

Sobre el engaño al “Sol” de Mariana Yazbek con Alejandro González Iñárritu, y que tantos memes generó en las redes sociales, Icaza aseguró que nunca sucedió.