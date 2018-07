La Sagarpa en Cajeme y las 50 primaveras

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos buen inició de semana hoy lunes 9 de julio. Un día como hoy de 1770 por primera vez, se lee en Nueva York y en presencia de George Washington, la Declaración de Independencia de EU y en 1893 se firma el tratado de límites entre México y Honduras, que reconoce la soberanía británica en Belice. Y antes de entrar de lleno con nuestro comentario, la próxima semana saldré unos días de vacaciones, no sé si sean merecidas, pero gozaré de unos días de asueto para festejar con la familia mis cinco décadas. Por lo que dejo muy bien encargada la página con nuestra compañera Luz Del Carmen Paredes, que ustedes conocen muy bien y saben lo profesional que es…

Y entrando de lleno con nuestro comentario, mucho revuelo ha causado la instalación de la Secretaría de Agricultura en Cajeme, luego del compromiso de campaña de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien dijo en sus diferentes visitas a Cajeme que de ganar Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del primero de julio -donde no sólo obtuvo el triunfo, sino que arrasó-, la Sagarpa se instalaría en Ciudad Obregón. Dicen que el primero que se opuso y resultó muy criticado fue el presidente municipal Faustino Félix Chávez, quien dijo que Cajeme no se tenía la infraestructura necesaria, pero la verdad, con ese tipo de mentalidades nunca podremos pensar en grande y siempre vamos a ser vistos como un rancho. Así ven a Cajeme del exterior. Lo cierto es que hubo muchas voces que opinan como el presidente del Sistema Producto Nuez, Enrique Orozco Parra, y otros más, que bien se podría instalar la Sagarpa en las instalaciones del Ceneb o en el mismo edificio viejo y abandonado del Distrito 148 Cajeme, donde con la salida y retiro de muchos trabajadores hay espacio suficiente para albergar a los empleados de esa dependencia. Incluso en una entrevista escuchamos a Villalobos Arámbula decir que en Cajeme se ubicará la Sagarpa y ya está buscando casa por este lugar y vio como una alternativa el espacio que tiene el Ceneb-Inifap, incluso comentó que se está viendo la posibilidad de construir o ver instalaciones para traerse a este municipio todos los burócratas que tiene esa dependencia y que a decir de muchos no todos sirven como tal, ya que muchos hacen como que trabajan esperando sentados que les llegué algún beneficio del retiro voluntario para jubilarse. Incluso ya un servidor evidenció en años atrás y en otro medio, cómo muchos trabajadores del Distrito 148 Cajeme sólo se esperaban que dieran las 8 de la mañana para ir a checar y se iban y volvían a las 15 horas para checar salida. Eso todos lo saben, no es un secreto ni estamos inventando el hilo negro. En la Sagarpa existen muchos aviadores y malos empleados o burócratas, incluso el próximo secretario reconoció los vicios y corrupción que priva en esa dependencia federal, donde prometió hacer una limpia, aunque tendrá que negociar con el sindicato que apoya a esa clase de malos empleados. Veremos qué sucede con la instalación de la Sagarpa, lo cierto es que traerá muchos beneficios más que perjuicios a la economía de nuestro municipio, pues sus calles parecen un campo minado. Aunque por otro lado también se podría presentar un gran caos en la ciudad, sobre todo cuando se den manifestaciones de agricultores provenientes de otros Estados…

Y hablando de manifestaciones, resulta que los investigadores del Inifap siguen dando de qué hablar, tanto a nivel local como nacional, ya que han evidenciado la corrupción enorme que existe al interior de ese instituto. Según nos comentó a través de una misiva el representante del Siiinifap, José Luis Fuentes, quien detalló que la investigación ha estado bloqueada por el director Francisco Javier Manjarrez Juárez, quien es protegido por recomendación de un pariente del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy se presume que en el Campo Experimental los investigadores colocarán una manta, que ya fue puesta en otros campos del país, donde harán ver esa putrefacción en el Inifap y en sus diferentes áreas. Por cierto, al interior del Inifap para este 12 de este mes está previsto un nuevo emplazamiento a huelga por parte de los investigadores en ese instituto que era un ejemplo de investigación a nivel mundial y hoy dicho con todo respeto da pena ajena, ya que no cuenta con los apoyos suficientes, incluso hay investigadores que ni vehículos traen para desempeñar su trabajo y otros ni apoyo de gasolina tienen, por lo que también hacen como que trabajan y sólo van y checan esperando la hora de la comida y salida, incluso hasta el retiro para irse a laborar, como ya la hacen brindando asesoría a los productores. Con esto nos despedimos esperando que tengan una excelente semana y nos estaremos leyendo en este espacio hasta el 29 de julio primero Dios.