La garrapata mata

En Guaymas y Empalme son 5 casos de rickettsia en lo que va del año



Por: Fabiola Navarro

Cajeme no lleva en lo que va del año ningún caso de rickettsia en humanos; sin embargo, entre Guaymas y Empalme se acumulan cinco casos, y advierten que con el aumento de la temperatura se pudieran registrar otros más, si la ciudadanía no toma las medidas de saneamiento básico.

Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, explicó que los dueños de mascotas deben cumplir con la tenencia responsable, que juega un papel importante, ya que ésta exige bañar a perros y gatos, vacunarlos y, en caso de requerirse, llevarlo a esterilizar al programa permanente que tiene la Secretaría de Salud.

Recordó que la mordedura de una garrapata puede provocar la muerte, en caso de que el afectado presente rickettsia y no sea atendido de forma oportuna; además, este ectoparásito puede vivir durante varios años oculto en la tierra y grietas de paredes.

“La rickettsia se puede confundir con otras enfermedades febriles, pero es importante que al momento de acudir a recibir atención médica se informe si se tienen perros como mascotas, o si en la colonia hay una gran cantidad de perros callejeros para que se pueda sospechar de inicio de una posible rickettsiosis.

El médico, en un interrogatorio directo, también debe preguntar si se cuenta con animales de compañías, si ha habido problemas de garrapatas en sus colonias, para iniciar el tratamiento, ya que de forma oportuna es curable”, apuntó.

Enfatizó que esta enfermedad es 100 por ciento prevenible y no se debe esperar a que avance en caso de presentar signos de alarma, ya que puede costar la vida.

Alvídrez Labrado recordó que Guaymas es una zona de alto riesgo para la presencia de la también llamada fiebre manchada, y que por ello recientemente el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, encabezó una jornada intensiva colocando collares garrapaticidas a perros que aún cuando tienen dueños, andan circulando en las colonias.