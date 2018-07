“La Academia” inicia con críticas muy negativas

Los jueces reprendieron el desempeño vocal de los participantes durante el primer concierto del reality show

Con predominio de comentarios negativos por parte de los jueces con respecto al desempeño vocal de los aspirantes a “La Academia”, inició la noche del domingo la edición 2018 de este afamado “reality” musical.

Edith Márquez, Edwin Luna, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito no tuvieron consideraciones con los 18 participantes, pues no sólo criticaron su interpretación, también el desenvolvimiento escénico, vestuario, entrega y selección de canciones.

Villalobos y López Gavito se mostraron implacables en sus análisis y coincidieron en que la mayoría de los jóvenes presentaron números musicales de mediana aceptación o incluso mediocres.

La ex Timbiriche Edith Márquez y Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, fueron más benevolentes en sus opiniones, pero sin dejar de señalar las deficiencias y errores de los concursantes.

Aunque se pretendía que cuatro aspirantes quedaran fuera del proyecto, sin tener oportunidad de ingresar este lunes a la escuela de alto rendimiento, el jurado optó por únicamente despedir a tres: Karen Valenzuela (Sinaloa), Paulina Villaseñor (Ciudad de México) y José Cruz (Michoacán).

Los 18 concursantes desarrollaron su actuación a través de duetos. De todos, hubo pocos que llamaron la atención de los jueces, como el caso de Silvia Zepeda y Ana Sámano a través del tema “Volverte a amar”.