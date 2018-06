Kim Kardashian visita la Casa Blanca

La estrella de reality shows Kim Kardashian llegó a la Casa Blanca el miércoles para conversaciones sobre la “Reforma Carcelaria”, según afirmaron funcionarios de la Presidencia estadounidense. Kim ingresó a los terrenos de la avenida Pennsylvania 1600 con un traje negro y tacones de aguja amarillos.

“Gran reunión con Kim Kardashian hoy. Hablamos de reformas carcelarias y sentencias”, tuiteó el presidente tras el encuentro.

Kardashian, conocida por su presencia en la televisión, ha pedido la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado en prisión durante más de dos décadas por un delito no violento relacionado con las drogas.

“Me gustaría agradecer al presidente Trump por su tiempo esta tarde. Esperamos que el presidente conceda el indulto a la Sra. Alice Marie Johnson que está cumpliendo cadena perpetua por un delito de drogas no violento. Somos optimistas sobre el futuro de la Sra. Johnson y tenemos la esperanza de que ella -y tantas personas como ella- tengan una segunda oportunidad en la vida”, posteó al respecto Kim tras el encuentro.

La liberalización de las sanciones penales para este tipo de delitos había sido una prioridad para la administración del presidente demócrata Barack Obama, pero no logró obtener el apoyo del Congreso.

El Gobierno de su sucesor, el republicano Donald Trump, ha optado en cambio por un endurecimiento de las sanciones penales.