Kate vuelve a la soltería

AGENCIAS.-

Aunque nunca lo confirmó, se sabía que Kate del Castillo tenía una relación con el venezolano Alec Whaite, la cual al parecer ya terminó debido a la distancia.

El papá de la actriz, don Eric del Castillo, confirmó la noticia ante los micrófonos del programa Hoy. Algo que seguramente hizo muy feliz al primer actor porque siempre cuestionó que su hija anduviera con alguien 18 años menor que ella.

“Pues sí (terminó), parece que fue un chispazo, pero parece que no llegó a nada. Imposible, él no puede estar yendo a Rusia a ver a la novia. No se puede”, afirmó Del Castillo.

Y es que recordemos que, aunque Kate vive en Los Ángeles, ahorita está en Colombia, grabando “La Reina del Sur 2”, y hasta donde se ha dado a conocer también estuvo filmando en Rumania y Rusia.

Y pese a esta ruptura, el primer actor señaló que él espera que llegue un buen hombre a la vida de Kate, alguien que la ame y la cuide.

“Y en un momento dado que la mantuviera, sí por qué no, es mujer pero eso está difícil, porque no sé qué tienen las personas famosas que no se les acercan los novios o los hombres, les tienen miedo, y más si se echó una aventura como la de la “Chaponovela”, ¿quién se le acerca?”, señaló el papá de la actriz.