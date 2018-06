“Kate ha estado en la oscuridad”

La conductora Verónica del Castillo dice que su hermana, Kate Del Castillo, se ha mantenido en momentos muy oscuros.

“Irse a hablar con un narco, estar en medio de toda es polémica la ha mantenido en esa oscuridad”, señala.

La periodista explica que, cuando menos ella, ha buscado ayuda espiritual y que gracias a eso ha podido salir adelante de sus propios problemas y depresiones.

Mientras transitó ese camino de sanación y fe, la conductora decidió escribir el libro “Tú eres un milagro”, en donde explica cómo la misma mente y nuevas creencias pueden sanar.

Para el libro, fue Kate del Castillo quien escribió el prólogo.

“Yo no quería, pero a la editorial le pareció una buena idea y pues creo que salió algo bueno”, comentó Verónica.

Y es que la actriz es muy terrenal. En palabras de su hermana mayor, la protagonista de la serie “Ingobernable” es escéptica.

De acuerdo con la escritora, lo menos que ella quiere es aleccionar a alguien o darle sermones, por esa razón no estaba muy segura de que su hermana fuera la indicada para el prólogo.

“Lo que sí creo es que después de que ella lo leyera, sí siento que algo cambió en ella, algo para mejorar, para reconectarse con Dios”, agregó.

Del Castillo aseguró que ella misma ha vivido un milagro.

“Desde que comencé con todo esto, yo misma experimenté el milagro de que se me desapareció un quiste, incluso mi ginecóloga me dijo que sí lo era, porque se había desaparecido”.

La comunicadora cree en Dios, pero no en el Dios castigador, y por eso considera que los tiempos se acomodan para bien de cada quien.

Cuando cancelaron “Club de Eva”, programa de TV Azteca, en el cual conducía junto a Laura G y Anette Cuburu, lo tomó como la señal perfecta.

“Tenía muchas cosas qué hacer, siempre estaba ocupada, entonces, antes de lo del Club de Eva me quedé sin trabajo, fue la señal de que era momento de escribir el libro, luego con el programa fue la señal de que tenía que promocionarlo”, aseguró.