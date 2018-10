Kalimba se suma a jornada para la detección de cáncer

NOTIMEX.-

En su calidad de vocero de la Fundación Alma, IAP, el cantautor mexicano Kalimba busca crear conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama, así como sobre el impacto físico y emocional durante y después de la enfermedad.

En rueda de prensa, el músico dijo que se siente honrado por participar en la campaña “#atodosnospuedepasar” porque ha sido educado en un matriarcado y contar con las herramientas para orientar y, de ser necesario, apoyar a quienes enfrentan el padecimiento, sólo es posible teniendo la información correcta.

“Cuando les pregunté por qué me pedían que yo fuera su vocero me dijeron: tú te has reconstruido. Públicamente has tenidos altos y bajos, momentos muy fuertes y vas aprendido a reconstruirte, y precisamente después de una mastectomía hablamos de una reconstrucción”, compartió.

Visiblemente comprometido con la causa, agregó que el acercamiento que ha tenido con la fundación lo ha concientizado sobre qué hay posterior a ganar la batalla contra el cáncer, “que es cuando interviene la parte emocional y sentimental, la parte de la pareja, del autoestima”.