Juventud vive sin valores

Falta fomentar una estructura de vida para tomar decisiones

Por: Roberto Aguilar

Es preocupante cómo la juventud tiene un gran problema para darle dirección a su vida y eso es debido a una falta de estructura de planeación, ya que prefieren vivir a la ligera, sin preocupaciones, dijo Beatriz López Romero.

La presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de Navojoa, acentuó que esta situación la tiene muy preocupada ya que hace falta ocuparse de las nuevas generaciones.

Lamentó que en la actualidad los gobiernos no destinen el recurso a donde debe llegar, lo cual ha tenido estancado a México, contexto que desmotiva a las nuevas generaciones a no hacer y no vivir una vida sólida y firme en sus convicciones.

“El hecho de que no haya recursos,financiamientos, muchas veces desmotiva, para ello hay que hacer algo y que las autoridades volteen a ver a todos los sectores, no sólo a unos cuantos, necesitamos más capacitación en base a valores, para poder salir del bache y que nuestra juventud tenga un mejor porvenir”, exclamó.

Puntualizó que en Navojoa y la región a los ciudadanos los mueve la pasión y el amor por lo que hace, con esa base se debe empezar a dar firmeza a la juventud para que cambien el panorama del país y las cosas se hagan lo más recto posible.

Invitó a la juventud a no quedarse sentados a esperar que el mundo les ponga los medios, sino que salgan a buscar y dar forma a lo que quieren tener en su vida de adultos.