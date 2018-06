Justifica uso de escultura

Por: Fabiola Navarro

El escultor Francisco Guadalupe Salazar Armenta aclaró que no hubo robo del tronco tallado con la imagen de la virgen de Guadalupe en la plaza de Cócorit, que es de su creación junto con la de un Cristo.

Tampoco fue llevado a Hermosillo como trasciende en redes sociales, simplemente él se lo llevó de la plaza.

“Hace dos años y medio ese árbol lo iban a quemar porque, como muchas ceibas, se están secando en Cócorit y yo lo rescaté e hice con mis recursos y sin un solo peso del Ayuntamiento.

Para realizar esas acciones, el debe solicitar apoyo de la comunidad. “Me llevé el tronco de la virgen hasta hoy porque necesito dinero para continuar la figura de Cristo y seguir mis obras. Mi error fue no llevarme el tronco desde el principio”, dijo el también ecologista.

Recordó que le ha dedicado varias horas desde que amanece hasta que se oculta el sol a las esculturas que adornan los troncos secos de la plaza del pueblo.

Todo sin recibir apoyo de las autoridades que promueven Cócorit para que sea pueblo mágico.

“La gente me conoce y sabe que yo rescato los troncos para que no los quemen y que riego los árboles del lugar para que no se sequen”, puntualizó.