Julián Gil dice: ¡esta es la buena!

AGENCIAS.-

Como ya te lo habíamos contado, el actor decidió buscar el amor en tierras rusas a través de un reality show que se titula “Bachelorovsky”.

Hace cuatro días se estrenó el programa, por lo que el galán de telenovelas tuvo una cita romántica con una rusa de nombre Katia, quien se dedica a viajar por todo el mundo.

Durante el reciente episodio, Katia y Julián se fueron a lo más alto de un edificio para disfrutar de la vista de la ciudad, más tarde junto al atardecer; cerraron el encuentro con un apasionado beso.

El mexicano aseguró que esta primera cita fue suficiente para descubrir que Katia es la mujer de su vida.

“Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esa protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de mi vida”.