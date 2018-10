Julia Roberts se despide de la comedia romántica

Staff

Los Ángeles.- Julia Roberts nos enamoró con chick flicks como Pretty Woman, Novia Fugitiva y La novia de mi mejor amigo, pero esa época de hacer comedias románticas llegó a su fin, aseguro la actriz.

Manifestó que, “Al menos de que me den el papel de la madre de quien esté teniendo una relación romántica en la película no creo que vaya a volver a estar en una comedia romántica”.

La actriz de 51 años explicó su decisión, “Hubo un momento en mi carrera en el que la gente pensaba que había optado por hacer sólo comedias románticas, que las amo, me encanta estar en ellas, me encanta verlas, pero a veces, simplemente no funcionan en cierto punto de la experiencia de la vida”.

Según Roberts , a estas alturas de la vida, el publico ya no le compra la idea de que es la protagonista de una comedia romántica, cuyas protagonistas generalmente son ingenuas e inexpertas.