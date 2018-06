Juanes hace beats con conciencia

Juanes no está inerte, al contrario, piensa con inquietud: sobre cómo el tiempo cambia todo, incluida la música; sobre sus tres hijos y la manera en que inciden en él; sobre un chico, joven como ellos, asesinado impunemente en manos de la policía colombiana; sobre la retórica de los políticos en campaña y la polarización que han generado en su país.

No podría haber llegado a esa conclusión antes, cuando el mundo era otro y él iniciaba su carrera sorprendiendo a todos con una voz salida de no sé dónde: de Carolina del Príncipe, en donde nació, pero también del Medellín que le dio esencia; de esas escaleras interminables de vecindades llenas de historias, que hoy incluso utiliza para su nuevo video, “Pa Dentro”, el cual estrenó ayer viernes.

Por eso el Juanes de ahora intenta “no comer cuento” —esa es la expresión que utiliza—. Es decir, busca no comprar todos los discursos, ni siquiera los propios. Por ejemplo, tras una plática con sus hijos Luna, Paloma y Dante (de 14, 12 y 8 años) cayó en cuenta de que la música no es estática. “Ellos me enseñan todos los días cosas que yo no percibo”, se sincera en entrevista.

Un día pasó frente a una de sus habitaciones y escuchó la música que oían. Era un beat urbano, del tipo J Balvin, con letras que no podía concebir. Entonces, recordó cuando estudió Diseño Industrial en una universidad de Medellín y gustaba de otros ritmos que tampoco otros entendían, del tipo Bob Marley.

“Nacieron escuchando esta música, yo no tengo problema, mis niños son como de alguna forma un reflector”, reconoce.

“A veces les digo: “pero ustedes saben lo que están diciendo esas letras”, hay unas muy heavies, y me miran, ríen y me dicen. papi, por favor, nosotros sabemos”.

Entonces, un poco por eso, en enero pasado, decidió experimentar.

No era la primera vez que lo hacía pero esta vez llamaría a los arreglistas jóvenes de esos temas que lo ponen feliz en las fiestas y hacen que sus hijos bailen.

Si alguien ha escuchado la parte de “a mí me gusta” de la canción “Safari” de J Balvin, entonces sabe indirectamente quién es Sky (“rompiendo el bajo”). Su nombre real es Alejandro Ramírez y, junto con Alejandro “Mosty” Patiño, trabajó en añadirle beats al nuevo sencillo.