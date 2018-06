José Saturnino Cardozo, nuevo pastor del Rebaño

A pesar de que sabe será complicado llenar los zapatos del técnico que recién se ha ido de Chivas, el nuevo pastor del Rebaño, José Saturnino Cardozo, viene con optimismo y fe ciega de que puede escribir su propia historia de la mejor manera con el Guadalajara.

A pesar de que sabe que la afición no está contenta, y los jugadores tampoco, espera ganarse a ambas partes con su proyecto y profesionalismo para que las cosas se empiecen a dar positivamente para el equipo.

“El compromiso que tenemos es enorme con la afición, los jugadores de convencerlos lo más pronto posible”, dijo Cardozo.

“Es respetable, vengo a hacer mi propia historia en Chivas, la gloria no tiene precio, quiero hacer mi propia historia. Están molestos porque se fue un técnico ganador, nosotros con trabajo, profesionalismo, con la unión, el plantel no tengo duda de que vamos a jugar bien y ganar. Cuando trabajemos y empiece el campeonato la gente irá entendiendo que somos profesionales, vamos a convencer a la gente. Vamos a buscar clasificar a la Liguilla después de dos torneos de no hacerlo”.

Cardozo se siente capaz de entregar buenos resultados al corto plazo y ve como una gran oportunidad el dirigir a un club grande, pues es lo que le gusta, con presión incluida.

“Me parece que acá vienen cosas muy importantes, esto es de resultados, un club grande rara vez tiene procesos largos. La directiva por la presión se ve obligado a cambiar de proyecto, tenemos que trabajar duro, ganar, no buscamos continuidad, buscamos llegar, ganar y poner a Chivas donde se merece. Venimos acá a trabajar, no podemos prometer nada, mucho trabajo, mucha entrega. Rara vez un técnico que gana se va, vamos a buscar un Chivas agresivo”.

“Tenemos la vara alta, hay que seguir lo que representa la institución, lo que dejó el técnico anterior fue maravilloso. Me gusta la presión, me gusta estar en un equipo grande tratar de estar siempre arriba, por eso asumí este reto”

La última aparición de Saturnino en un banquillo fue con Veracruz y con Puebla, equipos a los que poco pudo ayudar a salir del tema porcentual. Antes con Toluca estuvo a punto de meterlos a una final, aunque no lo consiguió.