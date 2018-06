José “Pitayito” Vega sigue ardua preparación

Joel Luna

El joven prospecto cajemense, llamado a ser el próximo ídolo local, José “Pitayito” Vega, toma muy en serio su preparación rumbo a su próximo compromiso, que sostendrá los últimos días de junio.

El joven de la colonia Cajeme entrena diariamente en doble sesión en el Cervantes Gym, bajo el mando de Francisco Cervantes, entrenador que cuenta con varios peleadores profesionales.

José Vega sabe que tiene un gran compromiso, “escuchar que varios entrenadores y colegas me señalan como el próximo ídolo local, la verdad es un compromiso mayúsculo, sé de la responsabilidad que tengo para conmigo y ellos, estoy entrenando muy fuerte, no quiero defraudar a nadie. Desde que volví de mi lesión me he sentido bien, estoy esperando que se me brinde una oportunidad real en el box profesional, sé que para poder destacar tengo que salir de Ciudad Obregón y en cuanto tenga la oportunidad emigraré para desarrollar todo mi potencial”, declaró.

“Francisco Cervantes, mi entrenador, me dice diariamente que yo puedo y tengo con qué destacar. La verdad, tengo mucha ilusión, yo le prometí a Gilberto Parra en su féretro que sería campeón del mundo y que iba dedicado a él, Dios mediante le voy a cumplir”.

Tengo un grupo de amigos boxeadores que también se parten el alma entrenando diariamente. Obregón tiene mucho talento y espero que sean varios los que destaquen a nivel internacional.