Jornada pendiente de futbol rápido

Por: Joel Luna

En jornada de pendiente, el conjunto de Pecuarius Laboratorio arriba a la cancha de la Ulsa Noroeste para que, en punto de las 20:00 horas, enfrente a Maquinados y Tecnología, que llega herido, pues aún no conoce la victoria en esta XIX edición.

Duelo de pronóstico reservado a pesar de la distancia en la tabla general del Grupo Corporativo “A” entre estas dos escuadras.

A las 21:00 horas, Pinnacle Aerospace buscará dar el salto a la cima del Corporativo “B”. Para eso, debe pasar por encima del conjunto de Fertilizantes Tepeyac que no conoce las mieles de la victoria en esta versión.

La jornada se cierra a las 22:00 con un choque atractivo, pues el que pierda estará tocando fondo en sus aspiraciones para llegar a la fiesta grande.

Coyotas Lulú buscará seguir “raspando” la corona del actual campeón, Cofiasa, que no encuentra la brújula en esta edición.