Jornada de futbol rápido

Por: Joel Luna

Arranca una jornada más del futbol rápido, encuentros pendientes en la Cancha 2 del Deportivo, iniciando acciones a las 20:00 horas con el duelo entre Compartamos Banco y Hospital General, los primeros en plan ascendente, hace rato no pierden, los enfermeros en fase terminal, necesitan ganar para aspirar a la fiesta grande.

A las 21 horas arriban los conjuntos de Rediobsa y Funerales Mission F.C., la gente de Luis Omar García no puede darse el lujo de dejar puntos regados, su rival llega urgido de sumar. De ahí, las acciones se trasladan a la cancha de la Ulsa a las 19:30 horas saltarán a la cancha los cuadros de Dasa y Mirage F.C., los primeros por su posición en la tabla salen como favoritos, pero si los técnicos vienen completos podrán aspirar al triunfo. A las 20:30 horas, Coyotas Lulú y Matco buscarán a “capa y espada” sumar de a tres, lo demás ya casi no les sirve de mucho. Las acciones se cierran a las 21:30 horas con un choque explosivo de poder a poder, V.M. Radiología le puede dar la sorpresa a Restaurante “Las Violetas”, ambos conjuntos con buena plantilla, listos a brindar emociones.

LÍDER DE GOLEO

Geovanni Castelo (Pinnacle Aereospace) encabeza el Top-10 de Goleo del Grupo Corporativo “B” con 27 anotaciones. Atrás de él viene Héctor Vicente

(Carolina Block) con 22 y “aprieta” Christian Diez (Banorte) con 20. La Edición XVIII dedicada a “One Two”, tendrá un cierre ciclónico en las tres últimas fechas que le quedan al rol.