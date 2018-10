Jalisco pierde en entradas extra

Los Charros de Jalisco dejaron escapar la serie ante los Águilas de Mexicali, luego de perder ayer en territorio jalisciense 5-4 en extra innings.

El serpentinero abridor por parte de la novena local fue Will Oliver, quien en sus dos primeras aperturas sumaba la misma cantidad de triunfos pero que esta tarde dominical, las cosas no le salieron tan bien pues en 6 innings de trabajo le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras y sólo ponchó a 3 rivales; Jeff Ibarra, Humberto Castellanos, Jared Lakind, Linder Castro, Grant Sides y Aaron Kurcz relevaron a Oliver.

Con los cachanillas, el dominicano Frankie de la Cruz se encargó de los lanzamientos y pudo ejecutar sus disparos por espacio de 5 rollos y un tercio, para recibir un total de 4 hits, dos carreras en contra y abanicar a 5 charros; Raudel Lazo, Mario Meza, Edgar Gómez, Rodolfo Aguilar, José Manuel López, Dalton Rodríguez y Jake Sánchez fueron los pitchers que vieron acción como relevistas.

Charros se fue al frente en la pizarra desde el primer inning, y es que con dos outs en el tablero, “Manny” Rodríguez impactó la bola para sumar un doble más en su carrera y situarse como el lugar cinco en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) empatando a Oswaldo Morejón, y el propio Capitán Charro sería enviado a la goma por Japhet Amador que también pegó doble.

En la alta del quinto capítulo, Mexicali le dio la vuelta al marcador y es que con dos hombres en base, Ricky Álvarez pegó doble remolcador para que anotara Colin Walsh el empate; y con sencillo de Ricardo Serrano, pisaría el plato Xorge Carrillo.

Pero Charros no dejó que la ventaja visitante se hiciera longeva, pues en la propia quinta entrada baja, vino el empate; Yadir Drake recibió pasaporte, Niko Vásquez conectó sencillo y adelantó a la intermedia al cubano; Gabriel Gutiérrez sacó rola al cuadro y aunque llegó a primera, en segunda fue puesto fuera Vásquez pero Drake avanzó a tercera y con Daniel Carbonell al turno, vino un wild pitch del serpentinero de la Cruz y anotó el jardinero de Charros el 2-2.

Ya en el séptimo inning, los Caballeros Águilas nuevamente tomaron la ventaja; con Xorge Carrillo a bordo, Ricky Álvarez mandó la bola detrás de la barda y colocó la pizarra 4-2 de manera parcial.

Cuando parecía que a Charros se le acababa el gas a la ofensiva, apareció Carbonell, de inicio con un doble, pero se conjugarían un par de lanzamientos descontrolados del pitcher Edgar Gómez para que el caribeño pudiera anotar; pero el rally jalisciense no acabaría ahí, y es que Amadeo Zazueta pegó otro doble y Amador lo envió a la registradora con un largo sencillo.

Como la igualdad persistió tras 9 entradas completas, el duelo tuvo que irse a extra innings y en la décima, Jason Bourgeois le encontró la bola a Aaron Kurcz y llegó a primera; Juan Pérez le repitió la dosis al norteamericano y mandó a tercera a Bourgeois y David Harris con otro sencillo hizo que Jason pisara home para el 5-4 final.

A partir de mañana, Charros de Jalisco iniciará serie en casa ante los Mayos de Navojoa y será el mismo martes cuando se entregue el primer bobblehead, en este caso de José Manuel “Manny” Rodríguez.