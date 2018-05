Issabela Camil: el amor que viene en la serie

EL UNIVERSAL.-

Luis Miguel vivió un triángulo amoroso que involucró a Federico de la Madrid, uno de los hijos del ex presidente de México Miguel de la Madrid.

Fede tuvo una relación con Érika, mejor conocida como Issabela Camil, quien luego sostendría con “El Sol” uno de los noviazgos más largos que se le han conocido.

Esta situación se verá en próximos capítulos de la serie biográfica del cantante. El actor que dará vida a Fede es Israel Amescua e Issabela será interpretada por Camila Sodi.

En entrevista, Amescua relató que en la serie no se verá tanto la amistad de ambos (que, dice, es posible que continúe hasta ahora) sino ese triángulo amoroso. “Trabajé muy a gusto con Camila (Sodi), me tocó hacer varias escenas con ella.

“De hecho, terminando su relación ella se va con él”, compartió el actor y se dijo sorprendido por el efecto que ha tenido esta primera temporada (que tendrá 13 capítulos) sobre la vida del cantante.

En cuanto al odio que ha despertado Luis Rey ante todos los que siguen la serie, expresó:

“Yo no sé nada de Luis Rey. No sabía quién era el papá de Luis Miguel hasta hace poco, me encanta cómo lo hace Óscar Jaenada y si la gente está hablando tan mal (de Luis Rey) es porque Óscar lo está haciendo muy bien, actoralmente me encanta lo que está haciendo. Obviamente Luis Rey así fue como hizo famoso a Luis Miguel”.

Amescua señaló que siempre que ve esas escenas en las que la gente odia a Luis Rey, él piensa ‘qué buena actuación’ y además, cada que aparece el padre de “El Sol” toda la atmósfera cambia.

Respecto a la manera en que él se relaciona con la figura del cantante, el actor señaló: “Yo crecí con Luis Miguel, no tenía sus discos, no era fan empedernido de él, pero lo escuché mucho.

No he tenido la oportunidad de verlo en vivo pero a mi generación nos tocó escucharlo mucho en antros y fiestas”.