Isaac Hernández gana “Benois de la Danse”

El bailarín mexicano es el primero en recibir el premio

EL UNIVERSAL.-

El bailarín mexicano Isaac Hernández se convirtió en el primer mexicano en ganar recibir el Premio “Benois de la Danse”, uno de los más prestigiados en el mundo de la danza y que es considerado como el Oscar en esta disciplina.

El joven originario de Jalisco fue condecorado en la categoría a Mejor Bailarín.

De acuerdo con su oficina de prensa en México, Isaac comentó que: “Es para mí un honor y un gran orgullo poder representar a México dignamente en el mundo. Ser el primer mexicano en la historia que gana este importante premio es muestra de que todo se puede alcanzar si perseveramos en nuestros sueños. Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y como profesional”.

Y añadió: “Deseo que a través de mi trayectoria las generaciones jóvenes tengan la certeza de que nuestros más grandes anhelos se pueden lograr si trabajamos para ello. Es importante que en la vida hagamos lo que disfrutamos, lo que nos mueve a ser mejores y nos hace creer en nuestras virtudes”.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) felicitó en redes sociales al bailarín.

De acuerdo con la página de la “Benois de la Danse” el fallo se dio a conocer en la gala de los nominados.

Por primera vez en 26 años, el festival se celebra sin Yuri Grigorovich, el fundador de Benois, quien transfirió sus deberes a Boris Eifman, copresidente del jurado.

En el encuentro, Isaac Hernández y Jurgita Dronina, solistas del English National Ballet, interpretaron “Pas de deux” de Don Quijote, con coreografía de A. Gorsky.

El mexicano formó parte de los 26 nominados al, quienes representaron a 13 de las compañías de danza líderes en el mundo.

En la gala también participó Polina Semionova del Staats Ballet Berlin, ganadora del premio en 2014, y Maria Kochetkova, del Ballet de San Francisco, que recibirá el Premio ruso-itliano Benois-Massine.

Con este galardón, Isaac Hernández continúa dejando huella en el mundo de la danza internacional, ya que apenas en noviembre de 2017 fue reconocido como Mejor Bailarín Masculino del Premio Nacional de Danza de Reino Unido.